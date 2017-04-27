Реформой довольны не все. В ЦГБ объявили о слиянии двух отделений

Врачи второго отделения гинекологии Ноябрьской ЦГБ во главе с заведующим Николаем Никончуком ищут защиты у президента страны. В своем обращении к Путину, а подписали его 19 человек, медики просят не допустить закрытия гинекологического отделения в ЦГБ. Копия письма сегодня оказалась в распоряжении нашей редакции.

Конфликт между медиками и руководством больницы возник после того, как главным врачом Олегом Шалаевым был издан приказ, который повлечет за собой ликвидацию отделения в больнице. Гинекологию переведут в перинатальный центр.

«Преамбула приказа указывает, что оптимизация должна помочь выполнить государственное задание в системе ОМС, удовлетворить пациентов, а по-нашему, – говорят медики, – это простая схема уничтожения отделения, не удовлетворившего амбиции главного врача».

С приходом Шалаева на должность руководителя, утверждают авторы письма, работников ЦГБ запугивают и обманывают. Условия труда медперсонала ухудшаются, говорят медики. Причем переводы из одного структурного подразделения в другое происходят без уведомлений, а в принудительном порядке.

«Графики дежурств составляются произвольно, без согласования с врачами-дежурантами, без их добровольного согласия, затем врачей ставят перед фактом, чего вообще не должно быть, так как работа свыше одной ставки может выполняться только на добровольной основе, причем с оформлением соответствующего документа о привлечении врача к сверхурочной работе», – говорят недовольные врачи.

Реструктуризация должна завершиться к 1 июля этого года. Но койки в гинекологии, утверждают медики, уже используют под нужды других отделений: с 19 апреля здесь размещают пациентов онкологии и гнойно-септического отделения.

Такая оптимизация, по мнению врачей, приведет к нехватке коек. Нововведение ко всему прочему повлечет и ухудшение качества обслуживания населения – это как минимум. Как максимум, врачи опасаются роста смертности пациентов.

Необходимость объединить два отделения в одно заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц объясняет тем, что оба отделения загружены только наполовину. Руководство больницы заявляет: все опасения напрасны, такая реформа, напротив, принесет только удобство как для пациентов, так и для медучреждения.

«Реструктуризация будет проходить в два этапа. На первом этапе в перинатальный центр уже перешли два доктора из отделения гинекологии. Сейчас там три специалиста, не считая заведующего. Когда мы полностью переведем все отделение сюда, то эти врачи будут работать и оказывать гинекологическую помощь», - поясняет Арсен Арутюнянц.

Замглавврача подчеркнул, что все это делается исключительно в интересах пациентов и сотрудников. Первые будут находиться в более комфортных условиях, чем во втором отделении, вторые – в этих условиях работать.