В полиции прокомментировали ЧП на площади Памяти. «Это были учения»

С поставленной задачей ответственные службы справились

Экстренные службы города сегодня были задействованы в учениях. После обеда площадь Памяти была оцеплена. По легенде, здесь нашли подозрительный предмет. По тревоге были подняты все экстренные службы города: скорая, пожарные, ДПС. На место прибыли кинологи.

Совместную работу служб оценили как слаженную.Что неудивительно, учитывая тот факт, сколько внеплановых тренировок провели спецподразделения в апреле. После информации о задержании в Ноябрьске 20 подозреваемых в экстремизме в дежурную часть полиции ежедневно стали поступать сообщения о подозрительных пакетах, свертках, сумках. Только за апрель, говорят в ОМВД города, таких сообщений было девятнадцать.