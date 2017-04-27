01.03 Баннер вeрхний длинный
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

В полиции прокомментировали ЧП на площади Памяти. «Это были учения»

82   0
В полиции прокомментировали ЧП на площади Памяти. «Это были учения»

С поставленной задачей ответственные службы справились

Экстренные службы города сегодня были задействованы в учениях. После обеда площадь Памяти была оцеплена. По легенде, здесь нашли подозрительный предмет. По тревоге были подняты все экстренные службы города: скорая, пожарные, ДПС. На место прибыли кинологи.
Совместную работу служб оценили как слаженную.Что неудивительно, учитывая тот факт, сколько внеплановых тренировок провели спецподразделения в апреле. После информации о задержании в Ноябрьске 20 подозреваемых в экстремизме в дежурную часть полиции ежедневно стали поступать сообщения о подозрительных пакетах, свертках, сумках. Только за апрель, говорят в ОМВД города, таких сообщений было девятнадцать.

«Открывай, я тебе говорю!» В 8-м микрорайоне неизвестный по ночам пытается прорваться в квартиры

«Открывай, я тебе говорю!» В 8-м микрорайоне неизвестный по ночам пытается прорваться в квартиры

1891 0
«Ямал» будет достроен. У «Днепра» и «Ледового» шансов нет. Алексей Романов рассказал о судьбе городских долгостроев

«Ямал» будет достроен. У «Днепра» и «Ледового» шансов нет. Алексей Романов рассказал о судьбе городских долгостроев

1601 0
Дело Андросова. Росздравнадзор нашел нарушения в действиях врачей

Дело Андросова. Росздравнадзор нашел нарушения в действиях врачей

1507 0
Пошёл на взлёт. В Ноябрьске иномарка слетела с дороги

Пошёл на взлёт. В Ноябрьске иномарка слетела с дороги

1454 0

ВВЕРХ