Жители Самостроя обнаружили в посёлке новый источник воды

Талые воды затопили придомовые участки и подвалы домов

Встречают весну в болотниках жители поселка Самострой. В некоторых местах даже машины с высокой подвеской проехать не могут. В домах топит подвалы, с каждой минуты вода только прибывает, а люди вынуждены просто наблюдать. Спасти свое имущество они не могут. Эту низину в районе улиц Пионерской и Ягельной затапливает каждые несколько лет после снежных зим. Правда, бедствия такого масштаба здесь не было никогда.



«У меня затоплен гараж, под домом все, что было в погребе. Септик поднялся, запах невозможный. И попасть домой я могу только в болотных сапогах», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» житель поселка Ибрагим Мерзоев.

Еще минувшей ночью рабочие «Севердорстроя» начали откачивать воду насосами. Правда, жители уверяют – уровень не падает. Вода, напротив, прибывает с каждым часом.



Источник проблем жителей обнаружился в нескольких сотнях метров. Это колодец ливневой канализации, который в период активного таяния снега не справляется с нагрузкой. И он такой не один, поясняют в «Севердорстрое». Их два. Один уже удалось отсечь. Второй не сдается.

«Мы ночью эту воду пустили в болото, чтоб она не попадала на ул. Багульную. В данный момент занимаемся откачкой воды, которая собралась в самой низшей точке», – пояснил замдиректора по производству «Севердорстроя» Валерий Трегубов.



Привлекли тяжелую технику. Для отвода талых вод от жилых домов решили прорыть траншею. Правда, эта работа займет какое-то время. Подождать люди готовы. Открытым остается вопрос, кто поможет привести в порядок дворы и подвалы и, главное, оплатит материальный ущерб.