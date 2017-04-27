В Ноябрьске запретят парковать автомобили рядом со зданием аэропорта

Принято решение расширить зону безопасности

В Ноябрьске обсуждают план реконструкции территории у здания аэропорта. В первую очередь здесь намерены обустроить зону так называемой безопасности – это тридцатиметровая территория в непосредственной близости от входа в здание. Здесь запрещено будет парковать автомобили.

«Жители смогут подъезжать к вокзальному комплексу для посадки-высадки пассажиров, как и во всех других аэропортах нашей страны. Единственное, будет исключена возможность приехать и оставить здесь машину и улететь, бросить ее бесхозно и безнадзорно», – рассказал директор по авиационной безопасности «Аэропорт Сургут» Игорь Белоус.

Учитывая перспективные нововведения, решено увеличить общую территорию стоянки, чтобы у автовладельцев была возможность припарковаться. Что касается финансирования, то реализовать этот проект решено совместными силами: часть затрат на себя возьмет город, остальное за счет аэропорта.

«Мы разработаем план с управлением архитектуры, чтобы было понимание, как мы можем организовать привокзальную площадь, чтобы выполнить нормы федерального закона, обеспечить безопасность аэропорта, а жители и гости города при этом испытывали минимальные неудобства», – отметил первый заместитель главы администрации Александр Боткачик.

Добавим, обсуждать вопросы реконструкции территории у здания аэропорта местные власти и представители общества «Аэропорт Сургут» начали месяц назад. 27 марта на заседании обсуждались вопросы обустройства этой территории, но подробностей тогда не раскрыли.