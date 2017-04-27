В новом микрорайоне Ноябрьска машины уходят под воду

Территория, которую люди используют как стоянку, затоплена

В 8-м микрорайоне тонут машины. Территорию возле дома 108 на ул. Советской, которую жители микрорайона от нехватки парковочных мест приспособили под стоянку, затопило. Несколько автомобилей стали заложниками водного плена. Причем эвакуировать авто из глубокой лужи владельцы в ближайшее время смогут вряд ли: машины под водой по самые бампера.

О том, что вся вода с ул. Советской стекает сюда, в низину, где построены многоэтажки, жители микрорайона говорили еще в ходе публичных слушаний, когда обсуждалось строительство парковки. Первый замглавы Александр Боткачик заверил, что этот вопрос администрация проработает и, если будет такая необходимость, здесь начнут строительство ливневой канализации.



Напомним, 17 апреля Александр Боткачик, руководитель ДМЗ Юлия Смирнова и исполняющая обязанности главного архитектора города Зульфия Солоха представили жителям 8-го микрорайона план обустройства автомобильной стоянки. Она будет расположена у домов 106, 108 и 110. Рассчитана парковка на 222 автомобиля. Деньги на строительство выделят из городского бюджета.