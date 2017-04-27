ЧП под окнами школы. В социальных сетях ищут свидетелей

Загорелась припаркованная рядом машина

Это произошло вечером в среду, 26 апреля. Согласно данным МЧС ЯНАО, на то, чтобы добраться до места ЧП и потушить пламя, пожарным потребовалось всего десять минут. В социальных сетях тем временем уже появись фото и видео с места происшествия. На них видно, как сильно полыхает капот «Лады».

Официальной причины пожара пока нет, дознаватели начали проверку. Сам же хозяин пострадавшего авто полагает, что это мог быть поджог. Мужчина разместил в социальных сетях сообщение с просьбой откликнуться очевидцев события.