Дело Андросова. Росздравнадзор нашел нарушения в действиях врачей

По итогам проверки руководству ЦГБ выдано предписание

Евгения Андросова привезли в Ноябрьск после двух месяцев реабилитации в клинике Екатеринбурга. Мужчине предстоит учиться жить заново. Он уже реагирует на появление и речь родных, следит за ними глазами и потихоньку начинает жевать и глотать. Основное питание по-прежнему медикаментозное – через трубку. Каждый его день расписан по минутам. Лекарства – в определенное время. Три раза в день – контроль пульса и давления. При любой возможности жена Светлана надевает мужу специальные очки для тренировки зрения. Квартиру к приезду мужчины домой родственники переделали полностью. Расширили дверные проемы, купили специальную кровать, тренажер и кресло. За два месяца в Екатеринбурге врачи изменили степень его состояния с самой тяжелой до средней. Следующая реабилитация в июле. Вопрос с ее оплатой решен.

«В начале апреля мне прислали в электронном виде документы о том, что губернатор нам выделяет 724 тысячи на следующую реабилитацию», – рассказывает Светлана.

Не остались равнодушными и жители города, друзья и знакомые семьи со всей страны. Когда закончились средства добровольного медицинского страхования, Андросовы обратились за помощью через социальные сети. С миру по нитке собрали почти 250 тысяч рублей и не устают благодарить всех, кто помог. Еще 300 тысяч перечислил бывший ученик Лидии Николаевны, мамы Евгения.

А вот расследование по-прежнему затягивается. Проверку ведет департамент здравоохранения, который уже запросил документы. Следственный комитет города во второй раз направляет заявление родных участковому полиции.

«Участковый нам сказал, что он некомпетентен в этих делах. Зачем они ему отдают это дело, если он не понимает, с чем он работает?» – продолжает супруга Евгения.

Проверка, которую провели специалисты территориального отделения Росздравнадзора, выявила нарушения в действиях врачей нашей больницы. В том числе и по статье «Порядок оказания медпомощи». Правда, итог проверки – только предписание на имя руководителя медицинского учреждения.