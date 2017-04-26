Кобылкин вошёл в тройку лучших губернаторов страны

Уровень доверия к главе региона – 79 процентов

Губернатор снова в лидерах. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов России. Дмитрий Кобылкин – на второй строчке в топе губернаторов.

Эксперты отмечают, положительно на имидж Кобылкина влияет реализация ключевых проектов по освоению Арктики, среди которых «Ямал СПГ». Отметили они открытие первого в ЯНАО завода по глубокой переработке вторичных полимеров. Поддержали и решение Дмитрия Кобылкина создать природный Сынско-Войкарский заказник.

Часть наблюдателей обратила внимание на события в селе Гыда. «В любом случае глава ЯНАО продолжает показывать отличные результаты в «Национальном рейтинге», хотя и уступил первую строчку исследования представителю другого региона», – резюмируют эксперты.

На первой строчке рейтинга губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На третьем – глава Ленобласти Александр Дрозденко. Немного не дотянул до тройки Владимир Якушев, губернатор Тюменской области – четвертый в списке. Глава Югры Наталья Комарова – на 16-й позиции.