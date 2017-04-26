Сотрудникам и пациентам ЦГБ запретят курить чаще двух раз в день

Соблюдение новых правил проверяет специальная комиссия

Нарушителей нового режима будут наказывать. Если речь идет о работниках, то им грозит дисциплинарное взыскание. Что касается пациентов, то их и вовсе могут выписать из больницы за нарушение режима, рассказала журналистам главная медсестра ЦГБ Лидия Азанова.

Если раньше место для курения было выделено прямо на территории больничного комплекса, то теперь курильщикам нужно будет выходить за пределы ЦГБ. «Там же у нас размещен и распорядок. На перекур дано полчаса, и за шестичасовую смену в курилку можно выйти только один раз», – сказала Лидия Азанова.

Контролировать соблюдение нового распорядка будет специальная комиссия, она уже создана. Медперсонал за нарушение будут наказывать рублем, а пациентов и вовсе могут выписать принудительно. «Пациенты, которые не исполняют приказ, будут выписаны из больницы за нарушение режима. В этом случае больничный лист закрывается и работодатель оплачивать его не будет», – резюмировала Лидия Азанова.