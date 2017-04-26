Пенсионера из Ноябрьска заставляют оплачивать коммунальные долги невестки

Деньги списали, невзирая на решение суда

В поисках справедливости 75-летний житель Ноябрьска Зикфрид Васильев уже обошел несколько инстанций. У него арестовали пенсионный счет. Больше одиннадцати тысяч рублей банк перевел на счет поставщика ресурсов на основании судебного решения. Поводом для разбирательства стали долги по «коммуналке»: как выяснилось, невестка Васильева уже на протяжении нескольких месяцев не платит за воду, тепло и жилищные услуги. Прописана женщина в квартире, собственником которой является пенсионер.

«Как мне объяснили, раз хозяин этой квартиры я, значит, с хозяина и будут спрашивать», – рассказал Васильев журналистам «НОЯБРЬСК 24».

При этом у пенсионера на руках решение суда от 12 апреля этого года об отмене взыскания задолженности, ведь еще в 2014 году опять-таки по решению суда лицевые счета между Васильевым и его невесткой были разделены.

Согласно выпискам из немецкого архива, в 1944 году эшелоном особого назначения Зикфрид Васильев, которому тогда едва исполнился год, двое его старших братьев и мать были отправлены в Польшу, в город Торн, лагерь для военнопленных Шталаг. Освободили их в 1945-м. Однако у Васильева нет удостоверения, подтверждающего, что он является несовершеннолетним узником концлагеря. Документы были потеряны, и только недавно пенсионер смог их восстановить. В городском управлении социальной защиты он числится только как ветеран труда. В ведомстве корреспондента «НОЯБРЬСК 24» заверили, что возьмут вопрос на контроль и окажут всю необходимую помощь.

Что касается ареста пенсионного счета, управляющая компания «Крепость+» сегодня направит данные поставщику ресурсов, чтобы ограничения сняли.

Долги невестки с ветерана взимали по ошибке. В справке о составе семьи, которую поставщик ресурсов по запросу получил в паспортно-визовой службе, данных о разделении лицевого счета нет. Там фигурируют все члены семьи, поэтому долг распределили солидарно.