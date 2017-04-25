Клещи «переезжают» ближе к Ямалу

Жителям Ноябрьска рекомендуют не пренебрегать прививками от энцефалита

Ареал обитания клещей каждый год смещается на север, случаи укусов регистрируются уже в Когалыме. При этом среди жителей Ноябрьска прививки против энцефалита популярностью не пользуются. Вопросы вакцинации населения сегодня обсуждали за круглым столом в ЦГБ. Под особым контролем медиков – вакцинация детей.

«Работу постоянно ведут врачи на участках и школьных и дошкольных учреждений. Есть положительная тенденция и отрицательная. Есть родители, настроенные категорически против прививок, если уж они сформировали убеждения, то переубедить их практически невозможно. Хотя мы каждый год их приглашаем на иммунологическую комиссию», – рассказала заведующая отделением организации медпомощи детям образовательных организаций Наталья Худякова.

По данным медиков, сегодня в Ноябрьске 194 ребенка не имеют ни одной прививки. А это риск и для самих малышей, и для окружающих. Врачи настаивают: при вакцинации от таких серьезных заболеваний, как полиомиелит, дифтерия или столбняк, родители часто путают нормальную реакцию на вакцину с осложнениями.