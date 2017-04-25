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Водителей будут лишать прав за помеху машинам «скорой помощи»

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Водителей будут лишать прав за помеху машинам «скорой помощи»

Такие поправки в закон готовят депутаты Госдумы

Соавтор законопроекта – Владимир Пушкарев. Сегодня он встретился с ноябрьскими медиками и рассказал о тех мерах, которые депутаты планируют принять для защиты врачей и фельдшеров от агрессивных пациентов. Речь идет о непредоставлении преимущества машинам «скорой помощи» на дорогах и о реальных нападениях на бригады.
Что касается культуры водителей на дороге, то скандальных ситуаций в Ноябрьске в последние годы не было. Хотя, как рассказал главврач станции скорой помощи Виктор Гордиенко, регулярные совместные рейды с инспекторами ГИБДД показывают, что в Ноябрьске есть те, кто не всегда обращает внимание на «мигалки». А вот нападения на медиков даже для Ноябрьска – тема актуальная. За 2016 и 2017 годы было зарегистрировано три таких факта. Чаще злоумышленников интересуют наркотические препараты из медицинской укладки врачей, но бывают и случаи необъяснимой агрессии.
«Бригады постоянно на связи с диспетчером, если спустя какое-то время бригада не выходит на связь, старший врач выясняет, что происходит. Кроме того, у нас закуплены для всех бригад планшеты, где установлена автоматизированная система. Она позволяет отслеживать, где в данный момент находится бригада, а врачам и фельдшерам – оперативно сообщать о ЧП», – рассказал главврач станции Виктор Гордиенко.
Депутаты рассматривают возможность ввести уголовную ответственность за нападение на врачей. А вот что касается водителей, то здесь народные избранники намерены ввести не только повышенные штрафы, но и лишать водительского удостоверения тех, кто не уступает дорогу «скорой».

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