Земли под строительство в Тюменской области начнут выдавать в этом году

Для многодетных семей там выделят 400 участков

Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев встретились, чтобы обсудить темпы подготовки участков под строительство для многодетных семей. Речь идет о земле на юге Тюменской области. Для многодетных семей с Ямала там выделят 400 участков. Сейчас власти вносят изменения в градостроительную документацию, формируют участки, прорабатывают вопросы финансирования и сроки сдачи. Землю многодетные получат в микрорайоне «Южный» города Заводоуковска, деревне Речкина, это в 50 километрах от Тюмени, и в районе Салаирского тракта.

Говорить об этом проекте начали еще летом прошлого года, но его реализацию начнут только в 2017-м. К слову, выделение участков для многодетных семей за пределами нашего региона местному бюджету обойдется намного дешевле, чем строительство коммуникаций. Учитывая специфику региона, в некоторых муниципалитетах стоимость работ доходит до 10 миллионов рублей.