«Салават Юлаев» сразится с ЦСКА за «Кубок Газпром нефти»

Финальная игра пройдёт в Омске

Определились участники главного матча XI «Кубка Газпром нефти». В суперфинале сыграют детские команды ЦСКА и «Салават Юлаев». На пути к финалу в конференции «Запад» юные москвичи разобрались с «Ладой», «Торпедо» и «Локомотивом». А в группе «Восток» «Салават Юлаев» переиграл «Ак-Барс», омский «Авангард» и «Автомобилист». Для сборной Ямала турнир сложился, мягко говоря, неудачно: команда не набрала ни одного очка на групповом этапе и проиграла в матче за 13-е место. Разница забитых и пропущенных шайб – две к 31. Турнир в Сочи на этом закончен, суперфиналисты встретятся в Омске, где 26 апреля состоится главный матч состязаний. Отметим, «Кубок Газпром нефти» – это крупнейший детский хоккейный турнир Европы. В этом году в нем приняли участие больше 70 команд, это около трех тысяч юных хоккеистов. За время турнира было проведено 430 матчей, а следили за ними 178 тысяч болельщиков. Проводится турнир в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Фото gazprom-neft.ru