Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Я поспорил с компанией Телетрейд на 50 тысяч рублей. Трейдеры уверили меня, что научат зарабатывать деньги на Форекс. Если у них не получится, они заплатят мне полтос. Это должны были быть самые легкие деньги в моей жизни. И, кажется, облом! Уже после первого занятия я понял, что меня затягивает.

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