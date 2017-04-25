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06.02 Баннер справа сбоку 2

Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

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Стиллавин ввязался в медвежью торговлю

Популярный ведущий осваивает профессию трейдера и рассказывает о своих успехах

Медленно, но верно я постигаю профессию трейдера. А ведь все начиналось почти как шутка. Я поспорил с компанией Телетрейд на 50 тысяч рублей. Трейдеры уверили меня, что научат зарабатывать деньги на Форекс. Если у них не получится, они заплатят мне полтос. Это должны были быть самые легкие деньги в моей жизни. И, кажется, облом! Уже после первого занятия я понял, что меня затягивает.

 

Что заинтересовало Сергея Стиллавина, читайте завтра на n24.ru.

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