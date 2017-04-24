Вице-спикер Городской Думы возглавит «Фармацию»

К работе на новом месте он приступит завтра

С 25 апреля обществом «Фармация» будет руководить бывший главный врач городской станции скорой помощи Олег Брезицкий. О его новом назначении стало известно сегодня, информацию «НОЯБРЬСК 24» уже подтвердили в городской администрации.

9 января 2017 года стало известно, что департамент здравоохранения не продлил с Брезицким контракт. Позже руководителем станции был назначен Виктор Гордиенко, а Брезицкий занял место Елены Шаповаловой на посту вице-спикера Городской Думы.

«Фармацией» напомним, руководит Ирина Хисматулина. Сегодня, 24 апреля, у нее последний рабочий день.