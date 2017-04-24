01.03 Баннер вeрхний длинный
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

И всё равно застревают. В Ноябрьске «скорая» снова увязла в снегу

85   0
И всё равно застревают. В Ноябрьске «скорая» снова увязла в снегу

Интернет-сообщество предлагает пересадить медиков на танки

Машины экстренных служб все так же с трудом преодолевают снежные испытания в городских дворах. Сегодня в социальных сетях снова появились фото, на которых машину «скорой помощи» эвакуируют из снежного плена.
«Позвали скорую помощь, она приехала, приехала мигом и застряла! – пишет автор фото. – Спасибо, что у нас в городе снег «хорошо» чистят, что скорая не может помочь пациентам из-за того, что не могут заехать и выехать! УТДС, 37 дом».


На станции скорой помощи журналистам «НОЯБРЬСК 24» рассказали, что бригада уже возвращалась с вызова. Они успели оказать помощь пациенту, но выехать из поселка не смогли.
Пользователи соцсети тем временем предлагают «скорой» сменить «Газели» на погрузчики. Один из жителей города и вовсе уверен, что танк – лучшее средство для передвижения в распутицу.
К слову, это уже не первый случай в этом году, когда полноприводная «Газель» медиков сталкивается с такими непреодолимыми испытаниями. Так, на минувшей неделе бригада «скорой» не смогла подъехать к одному из домов на ул. Шевченко.
Ситуацию взял на контроль глава администрации Алексей Романов. Он потребовал от своего первого зама Александра Боткачика ежедневного отчета о том, где в городе работает техника. Глава подчеркнул, что муниципалитет берет на себя обязательство оказать управляющим компаниями помощь в очистке дворов от снега. Своим подчиненным он дал поручение усилить работу в этом направлении.

Фото Эльнура Алиева vk.com

«Он ехал в травматологию». Стали известны новые подробности аварии, в которой пострадали трое

«Он ехал в травматологию». Стали известны новые подробности аварии, в которой пострадали трое

2025 0
Есть пострадавшие

На Магистральной столкнулись две иномарки

1526 0
«Мы не торопимся!» Жители Ноябрьска отказываются покидать аварийные дома. Даже по решению суда

«Мы не торопимся!» Жители Ноябрьска отказываются покидать аварийные дома. Даже по решению суда

1409 0
Жители Ноябрьска не должны платить за переработку мусора

Жители Ноябрьска не будут платить за переработку мусора

1114 0

ВВЕРХ