И всё равно застревают. В Ноябрьске «скорая» снова увязла в снегу

Интернет-сообщество предлагает пересадить медиков на танки

Машины экстренных служб все так же с трудом преодолевают снежные испытания в городских дворах. Сегодня в социальных сетях снова появились фото, на которых машину «скорой помощи» эвакуируют из снежного плена.

«Позвали скорую помощь, она приехала, приехала мигом и застряла! – пишет автор фото. – Спасибо, что у нас в городе снег «хорошо» чистят, что скорая не может помочь пациентам из-за того, что не могут заехать и выехать! УТДС, 37 дом».



На станции скорой помощи журналистам «НОЯБРЬСК 24» рассказали, что бригада уже возвращалась с вызова. Они успели оказать помощь пациенту, но выехать из поселка не смогли.

Пользователи соцсети тем временем предлагают «скорой» сменить «Газели» на погрузчики. Один из жителей города и вовсе уверен, что танк – лучшее средство для передвижения в распутицу.

К слову, это уже не первый случай в этом году, когда полноприводная «Газель» медиков сталкивается с такими непреодолимыми испытаниями. Так, на минувшей неделе бригада «скорой» не смогла подъехать к одному из домов на ул. Шевченко.

Ситуацию взял на контроль глава администрации Алексей Романов. Он потребовал от своего первого зама Александра Боткачика ежедневного отчета о том, где в городе работает техника. Глава подчеркнул, что муниципалитет берет на себя обязательство оказать управляющим компаниями помощь в очистке дворов от снега. Своим подчиненным он дал поручение усилить работу в этом направлении.

Фото Эльнура Алиева vk.com