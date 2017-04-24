Сегодня в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Ноябрьск уже присоединился

В этом году волонтеры вручат жителям города почти пять тысяч георгиевских лент. Символы Победы горожане могут получить на городских мероприятиях и просто на улицах Ноябрьска.

Как сегодня рассказали «НОЯБРЬСК 24» в управлении по делам семьи и молодежи, 4 мая кадеты совместно с инспекторами ГИБДД будут вручать ленточки водителям. 5 мая символы Победы ноябрьцам будут раздавать возле городской администрации и детской поликлиники.

А к 6 мая волонтеры подготовят традиционную инсталляцию «Помним, гордимся» на площади Памяти. Там горожанам также будут вручать георгиевские ленты.