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Пошёл на взлёт. В Ноябрьске иномарка слетела с дороги

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Пошёл на взлёт. В Ноябрьске иномарка слетела с дороги

Люди в ДТП не пострадали

Вызволять из кювета авто при помощи эвакуатора вынужден был хозяин иномарки. Фото с места ДТП появились в социальных сетях утром в воскресенье. На улице Муравленко «КИА» слетела с дороги. На обочине машина оказалась в весьма деликатном положении.

 

 

Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» сегодня в ГИБДД города, кроме автомобиля в аварии никто не пострадал.
«Водитель «КИА» не учел дорожные условия (гололед), не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся», – пояснили в ведомстве.
Добавим, всего за минувшую неделю на дорогах города зарегистрировано 20 ДТП. Люди в них не пострадали. Инспекторами составлено почти полторы тысячи административных протоколов на нарушителей ПДД. Пятеро из них были в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое отказались проходить медосвидетельствование.

Фото vk.com

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