«Ямал» будет достроен. У «Днепра» и «Ледового» шансов нет. Алексей Романов рассказал о судьбе городских долгостроев

Полную версию интервью смотрите в 18 часов на «НОЯБРЬСК 24»

КСК «Ямал» снова выставили на конкурс. Уже определен подрядчик, который должен дать заключение о состоянии здания. Аналогичная работа сейчас ведется и по недостроенному спорткомплексу, что в 9 микрорайоне. Об этом глава администрации Алексей Романов рассказал сегодня на встрече с журналистами.

Так же глава пояснил, что администрация сегодня рассчитывает привлечь инвестора, который готов привести здание «Ямала» в порядок. Городскому бюджету такую финансовую нагрузку не осилить.

«Что касается других объектов – их нужно просто снести, - подчеркнул Романов, - Это «Днепр», «Ледовый». По ним решение уже принято. Мы пробовали продать их, но не смогли, не нашлось покупателей. Чем дольше они стоят, тем больше саморазрушаются и несут угрозу для горожан, и, в первую очередь, для детей».

В отношении еще одного объекта глава не так критичен. Речь идет о детском саде «Звездочка». Он, напомним, был закрыт два года назад. Причиной стало аварийное состояние здания. Алексей Романов выразил надежду, что «Звездочку» еще можно «реанимировать».

«Мы прекрасно понимаем, что это серьезный объект и мы вынуждены были его закрыть. Но мы планируем найти инвестора, который смог бы за собственные средства сделать экспертизу и дать заключение о стоимости ремонтных работ», - пояснил глава.

Напомним, в этом году уже удалось решить вопрос с комплексом «Атлант» и спортивным залом по ул. Изыскателей, 38. Депутаты Городской Думы поддержали предложение администрации. На ремонт обоих объектов было выделено по 10 миллионов рублей.

К слову, судьба долгостроев – это только один из вопросов, на который Романов сегодня ответил журналистам. Полную версию интервью с главой смотрите уже в 18 часов на телеканале «НОЯБРЬСК 24». Повтор – в 20 часов. Также интервью можно будет посмотреть на официальном канале «НОЯБРЬСК 24» в youtube.com.