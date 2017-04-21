Романов потребовал от первого зама ежедневного отчета об уборке снега

Проблему сегодня обсуждали на расширенном совещании

Алексей Романов поручил своему первому заместителю Александру Боткачику ежедневно предоставлять отчет о том, сколько снегоуборочной техники работает на дорогах и во дворах. Сегодня в администрации обсуждали проблемы, связанные с уборкой снега. Романов отметил, что за последние недели число жалоб от жителей на нерасчищенные проезды во дворах и отсутствие возможности пройти к детским садам и школам, выросли в разы. Зима в этом году действительно щедра на осадки. По данным синоптиков, к примеру в апреле, «снежных» дней было в десять раз больше, чем в прошлом году.

Количество снега, которое управляющие компании и ТСЖ сдали на городской полигон, тоже выросло: за первые три месяца этого года обслуживающие организации вывезли уже 166 тысяч кубометров. Лидер по объемам «НЖСК+». Согласно данным, которые привел первый замглавы Александр Боткачик, управляющая компания вывезла 28 тысяч кубов снега. На втором месте «Крепость+» – почти 23 тысячи кубов. Заместитель директора «Крепости+» Вера Орлова говорит, что в день техника, которую управляющая нанимает на вывоз, делает по 14 рейсов. Увезти за один раз грузовики могут не много, в «Сканию» вмещается 18 кубов, в «МАЗы» – по 14.

Единственная управляющая компания, которая в этом году по данным администрации не вывезла ни одного куба снега – это «Северянка». И здесь, как подчеркнул глава, есть свои объективные причины. Это долги. По данным «Востока» за «коммуналку» жители домов, которые обслуживает «Северянка» должны 69 миллионов. Больше десяти – задолжала администрация.

«Мы знаем, что у нас перед компанией «Северянка» есть задолженность, – говорит Романов, – Соответственно у людей нет денег, чтобы нанять технику. Мы будем отдельно обсуждать этот вопрос с руководителем управляющей компании и сделаем все, чтобы люди могли спокойно ходить на работу, в школу, добираться домой. Чтобы «скорые» могли проехать и не застревали пожарные».

Романов подчеркнул, что муниципалитет берет на себя обязательство оказать управляющим компаниями помощь в очистке дворов от снега. Своим подчиненным он дал поручение усилить работу в этом направлении.

«Понятно, что спрашивать нужно с управляющих компаний, раз взяли на себя обязательства их нужно исполнять, но, тем не менее, мы тоже должны помогать. У нас есть суббота и воскресенье, есть время до майских праздников, давайте активизируемся, – сказал Романов.

К работе по вывозу снега привлечены и сторонние предприятия. Технику дает «Ямал Альянс» и «Севердорстрой». Вывозом снега занимается и ДРСУ.

Очистка городских улиц и дворов – это один из вопросов, на которые Алексей Романов ответит в эти выходные журналистам. Интервью с ним, напомним, выйдет в эфир 22 апреля, в субботу, на телеканале «НОЯБРЬСК 24». Глава администрации расскажет о проблемах и текущем состоянии дел в городе. Начало в 16 часов, повторы в 18 и 20 часов. Также интервью можно будет посмотреть на официальном канале «НОЯБРЬСК 24» в youtube.com.