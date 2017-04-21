Экстренные службы готовятся к пожароопасному сезону

Сегодня в городе прошли глобальные учения

Ноябрьск присоединился к Всероссийским командно-штабным учениям по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В эти дни оперативные службы должны отработать алгоритм действий при половодье и лесных пожарах.

«Собраны все экстренные службы города, это и пожарная охрана, медики, спасатели, Ноябрьский лесхоз», – рассказал «НОЯБРЬСК 24» заместитель начальника службы пожаротушения Николай Мотовилов.

В учениях были задействованы несколько десятков человек. Пожарные и спасатели отрепетировали действия по тушению, врачи «скорой» – по оказанию медицинской помощи пострадавшим. Оперативность и грамотность действий в дальнейшем оценит руководство служб.

Добавим, в этом году из федерального бюджета Ямалу выделено 50 миллионов рублей на борьбу с лесными пожарами. Контракты на выполнение этих работ уже заключены. Подписано соглашение с авиакомпанией «Ямал» на патрулирование лесов. В регионе созданы патрульно-маневренные группы, задача которых – обнаружение лесных пожаров и принятие оперативных мер по их ликвидации.