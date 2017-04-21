«Семья в истории Родины»

«Ноябрьскэнергонефть» проводит образовательный конкурс

«Семья в истории Родины» – под таким названием ООО «Ноябрьскэнергонефть» проводит образовательный конкурс среди старшеклассников общеобразовательных школ города Ноябрьска.

В наше время мало кто знает свою родословную. В значительной мере на это повлияли исторические процессы, которые потрясли Россию в XX веке: две революции 1917 года, Гражданская война, политические репрессии советского периода, Вторая мировая война, массовые переселения людей в границах СССР (как добровольные – освоение целины, комсомольские стройки, так и принудительные – ссылки). Таким образом, многие родственные связи были нарушены.

Знание семейной истории позволяет определить место и роль в социуме, сформировать свою позицию как гражданина, получить дополнительный психологический комфорт.

Проект нацелен на передачу опыта и знаний школьникам, расширению интереса ребят к истории собственной семьи, рода в контексте истории России путем составления родословных росписей, формирования генеалогического древа, поиска сведений о предках и родственниках.

Идейный вдохновитель и автор проекта – Фёдор Шабанов, заместитель управляющего директора по экономике и финансам ООО «Ноябрьскэнергонефть». Фёдор свыше 10 лет интересуется вопросами генеалогии, составил собственную родословную до пятнадцатого поколения, насчитывающую 25 фамилий и 128 человек прямых предков.

Для участников конкурса Фёдор проведет ряд занятий, каждое из которых будет посвящено определенной теме. Отдельно Фёдор Шабанов планирует рассказать ребятам о методах взаимодействия с архивами. Это поможет школьникам разобраться в собственных корнях и составить генеалогическое древо. Занятия планируется проводить раз в неделю. Первыми в процесс обучения в марте уже включились ученики гимназии № 1. В начале апреля список участников проекта пополнили учащиеся школы № 12. Наиболее полные и интересные проекты старшеклассников будут отмечены призами «Ноябрьскэнергонефти».

«Первые занятия со старшеклассниками показали их заинтересованность в изучении родственных взаимосвязей людей. Ребята задавали много вопросов, активно участвовали в обсуждении. Надеюсь, что путем приобщения ребят к истории своей семьи они постепенно начнут ценить и гордиться достижениями своих предков», – прокомментировал запуск проекта Фёдор Шабанов.