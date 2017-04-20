У администрации нет претензий к очистке улиц от снега Не опубликовано

Обстановка во дворах тем временем остается напряженной

Компания «Севердорстрой» без нареканий выполняет условия муниципального контракта. Как рассказал сегодня «НОЯБРЬСК 24» заместитель начальника управления ЖКХ ТЭС Сергей Пархомчук, претензий у муниципалитета к подрядчику нет. В обязанности подрядчика входит очистка от снега городских дорог и тротуаров. По контракту пешеходные дорожки должны очищаться два раза в неделю. Другой вопрос, что в нынешних погодных условиях этого недостаточно для комфортного передвижения граждан.

«Подрядчик сегодня даже увеличивает частоту уборки, при этом он несет некоторые затраты, но все-таки идет на это, чтобы горожане не тонули на тротуарах. Хочу сказать, что надо учитывать специфику нашего региона. Мы чистим, снег снова падает, потом замерзает и потом снова тает», – пояснил Пархомчук.

Местные власти заявляют, что будут приложены максимальные усилия для очистки города от снега. К слову, в эти дни количество жалоб в муниципалитет на состояние тротуаров, межквартальных проездов и дворов резко выросло. Социальные сети пестрят фото- и видеодоказательствами существующих проблем. Посты, как правило, щедро сдобрены эмоциональными комментариями пользователей относительно удобства передвижения по городу. Правда, в основном это касается дворов, где зона ответственности управляющих компаний.

Так, накануне вечером машина «скорой помощи» не смогла попасть к одному из домов на улице Шевченко. Колея и лужи оказались непреодолимым препятствием даже для полноприводной «Газели». Жильцы некоторых домов уже не ждут помощи от обслуживающих организаций. Они за собственные средства нанимают технику, чтобы расчистить дворы. Так поступили жильцы трехэтажки по адресу: пр-т Мира, 105.

Между тем сегодня истек срок, в течение которого управляющие компании были обязаны вывезти снежные горы из городских дворов. Такое распоряжение администрация дала еще в понедельник. Требование в муниципалитете обосновали поручением уполномоченного по правам ребенка на Ямале Виталия Орешкина. Омбудсмен направил в адрес глав ямальских городов письмо о том, какую опасность несут снежные горы. Поводом послужили два недавних случая. Так, в Вынгапуровском 22 марта несколько часов искали семилетнего ребенка, который провалился в снег головой вниз и не мог выбраться самостоятельно. А 8 апреля почти сутки ушли на поиски восьмилетнего мальчика в Салехарде, он тоже увяз в сугробе. По этим фактам следственный комитет проводит проверку. Добавим, ранее аналогичное поручение управляющим компаниям дал и первый замглавы администрации Ноябрьска Александр Боткачик.