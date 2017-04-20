Инспекторы ГИБДД составили больше трехсот протоколов на водителей автобусов

Все нарушения касаются эксплуатации транспортных средств и перевозки пассажиров

ГИБДД продолжает проверки рейсовых автобусов, которые осуществляют междугородние перевозки пассажиров. Очередной рейд прошел сегодня. Инспекторы проверяли соблюдение водителями правил дорожного движения, наличие в автобусах огнетушителей, аптечек и необходимой документации. Не обошли вниманием и техническое состояние транспортных средств.

Как рассказал «НОЯБРЬСК 24» инспектор группы технического надзора Андрей Веревкин, при наличии технической неисправности водителю автобуса грозит штраф в размере 500 рублей. А вот должностному лицу, которое выпустило в рейс неисправную машину, – от пяти до восьми тысяч.

Так, в 2016 году инспекторами было составлено 320 административных протоколов на водителей, направлено 22 предписания в адрес должностных и юридических лиц. В общей сложности проверено свыше полутора тысяч транспортных средств.