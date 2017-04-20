В жилых домах Ноябрьска усилят меры антитеррористической безопасности

Собственников квартир лишат кладовок в подъездах

Управляющие компании и ТСЖ Ноябрьска получили распоряжение принять дополнительные меры, которые позволят усилить степень защищенности жилых домов. В частности, речь идет о том, чтобы исключить возможность проникновения в подъезды, на чердаки и в подвалы посторонних, которые, сообщается в распоряжении, могут быть причастны к террористической и экстремистской деятельности.

В муниципалитете рекомендуют обслуживающим организациям чаще обследовать жилые дома. Кроме того, согласно распоряжению, подписанному руководителем управления ЖКХ ТЭС Владимиром Зорихиным, решить вопрос с помещениями, которые жители используют в качестве кладовок. Посторонних предметов в местах общего пользования быть не должно. И если конструктивного диалога с собственниками не получится, администрация рекомендует привлекать к разрешению вопроса полицию.

«В целях незамедлительного высвобождения таких помещений привлечь к работе с гражданами, складирующими имущество в местах общего пользования, участковых инспекторов для составления протоколов и передачи материалов в административную комиссию», – говорится в информационном письме.

Добавим, о том, что меры безопасности и борьбы с терроризмом на Ямале будут ужесточаться, накануне заявил губернатор. Поручение главам муниципалитетов он дал после известия о теракте в питерской подземке. Взрыв в вагоне метро, напомним, произошел 3 апреля. Трагедия унесла жизни 15 человек.