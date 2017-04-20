Ноябрьские депутаты поддержали «антиалкогольную инициативу» Павла Доронина

Полпред губернатора считает, что надо сократить время продажи спиртного

Депутаты Городской Думы Ноябрьска подготовили законопроект о сокращении времени продажи спиртного на территории города. В его основу легла инициатива полномочного представителя губернатора ЯНАО в Ноябрьске Павла Доронина. В подтверждение необходимости ввести дополнительные ограничения Доронин приводит окружную статистику. На Ямале, по данным полпреда, растет число «пьяных» преступлений, увеличилось количество нарушений в сфере продажи алкоголя, выявлено больше фактов распития спиртного несовершеннолетними. По мнению Доронина, если ограничить время, в которое легально можно отпускать спиртное, это позволит выровнять ситуацию.

Сегодня на заседании Городской Думы ноябрьские депутаты официально поддержали инициативу Доронина. Уже подготовлен законопроект, который не только сократит время алкогольного оборота в городе, но и установит новые требования к местам продажи спиртного.

«Помимо корректировки времени продажи спиртного, законопроект предполагает запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, которые расположены в жилых домах. Кроме того, мы предлагаем запретить выкладку и демонстрацию алкогольной продукции в торговых объектах и запретить наружную рекламу спиртного», – рассказал депутат Городской Думы Алексей Гнедин.

В поддержку инициативы высказался и председатель Городской Думы Владимир Андреев: «В ХМАО вообще ограничение на продажу спиртного до 20 часов. Я считаю, что алкогольную продукцию не должны рекламировать. Все ограничения, которые есть в законопроекте, вполне обоснованны».

Депутат Анатолий Гампель выступил с предложением запретить торговать алкоголем не только в магазинах, которые расположены непосредственно в домах, но и в торговых точках, которые к этим домам прилегают. «Я понимаю, хлеб – это необходимость. Соль – это необходимость. В спиртном необходимости нет. Какая разница, в доме магазин или прилегающий к дому? Это то же самое, поэтому, я считаю, нужно внести дополнения», – сказал Гампель.

Замечание депутата его коллеги приняли. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания Ямала.