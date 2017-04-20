«Небо в клеточку». Создателей «групп смерти» хотят отправить за решётку

Депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении

Дополнить Уголовный кодекс статьей, которая позволит реально лишать свободы создателей так называемых «групп смерти» в социальных сетях, предлагает Ирина Яровая. Законопроект депутаты уже рассмотрели и приняли в первом чтении. Если документ пройдет все согласования и его подпишет президент, тогда за пропаганду суицида смогут отправить в места лишения свободы.

«Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и 110.2 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Максимальная санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы до шести лет. Примечанием к ст. 110.2 предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного отказа от незаконной деятельности и помощи в раскрытии преступлений», – говорится в документе.

Правда, документ встретил жесткую критику со стороны пользователей сети Интернет. Многие считают, что наказание слишком мягкое, и настаивают, что за подобные преступления будет мало и высшей меры.