В Ноябрьске машины «скорой помощи» не могут проехать во дворах

Глубокую колею и лужи тяжело преодолеть даже полноприводным «Газелям»

В социальных сетях сегодня обсуждают скандальные фото. Как утверждает автор снимков, накануне бригада «скорой помощи» просто не смогла подъехать к дому, где ждал пациент. Причина тому – нечищеный проезд во дворе.

«Долго это будет продолжаться? Скорая не может на вызов подъехать только потому что как всегда одни отговорки: деньги, время, техника! Жизни людей на кону! Хватит уже!! История такова приехала скорая. Не смог проехать более 10 метров от дороги. Выехал назад и поехал искать другую дорогу!!!! А это драгоценное время!» – пишет автор снимков Владимир Воробей (авторская пунктуация сохранена).

На этих фото – улица Шевченко. Сегодня утром автор сообщения выложил свежие снимки, на которых колея предстала во всей красе.

Причем проблема эта – ежегодная. В период весенней распутицы машины «скорой» действительно не всегда могут подъехать прямо к дому. Самые недоступные для них районы и поселки, где расположены в основном деревянные дома.

«В таких случаях врачебная бригада идет через двор пешком. Бывает, на носилках несут пациента до машины, если она не может подъехать к дому», – рассказали «НОЯБРЬСК 24» на станции скорой помощи.

Добавим, проезд затрудняет не только снежная каша на дорогах. Машины «скорой помощи» зачастую не могут проехать во дворах из-за плотно припаркованного транспорта. Особенно остро эта проблема стоит в 8-м микрорайоне, где не развернуться не только «Газелям» медиков, но и «Уралам» спасателей. Возможно, разрешится вопрос после того, как будет завершено строительство парковки. Стоянка на 220 автомобилей в 8-м микрорайоне появится уже этим летом.

Фото vk.com