Учёные будут искать причину загрязнения озера Ханто

Правда, когда они приступят к работе, пока неизвестно

Прежде чем выделять деньги на очистку озера Ханто, необходимо выяснить причины и найти источники загрязнения. Такое решение приняли местные власти совместно с ямальскими парламентариями и общественниками. Когда начнутся работы, пока неизвестно.

«Что касается выделения бюджетных средств, все знают, что финансовая ситуация сейчас напряженная и без четкого обоснования мы не можем просить какие-либо деньги», – отметил депутат Законодательного Собрания ЯНАО Дмитрий Жаромских.

Он пообещал привлечь к этой работе окружной департамент по науке и инновациям и департамент природопользования. Совместно с представителями ведомств Дмитрий Жаромских намерен разработать сроки научных изысканий.

Местные власти, в свою очередь, планируют привлечь и горожан к обсуждению судьбы озера Ханто.

«Мы предоставим все необходимые материалы. Когда в Ноябрьск приедут научные сотрудники, мы повторим круглый стол, чтобы у экспертов была возможность выяснить, так сказать, и народное мнение», – сказал замглавы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев.