В Ишиме мужчина надрал инспектору ДПС уши



По решению суда хулиган заплатит штраф

Десять тысяч рублей штрафа заплатит житель Ишима, покусившийся на ухо инспектора ДПС. Как указано в материалах дела, пьяного водителя полицейские задержали на дороге. Автовладельца доставили в местное отделение полиции.

Там-то задержанный и оторвался по полной. Сначала пытался помешать стражам порядка составить протокол. Для усиления эффекта ругался матом. Но когда устрашающая акция не возымела действие, нетрезвый мужчина схватил одного из полицейских за ухо и, как указано в деле, едва его не оторвал. Ухо инспектора было спасено, а мужчина предстал перед судом за применение насилия в отношении представителя власти. Теперь он обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. К слову, жертвами нетрезвых горожан нередко становятся и сотрудники ноябрьской полиции. Так, за первые три месяца этого года следственным отделом города было возбуждено пять уголовных дел в отношении граждан, которые оскорбляют полицейских и пытаются завязать со стражами порядка драку.