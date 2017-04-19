«Он ехал в травматологию». Стали известны новые подробности аварии, в которой пострадали трое

В ГИБДД установили: виноват водитель внедорожника

По официальной версии, водитель «Тойоты-Лендкрузер» не справился с управлением. Подвели и погодные условия, на дорогах в эти дни скользко. Внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Шевроле-Ланос». По словам очевидцев, после столкновения «Тойоту» несколько раз развернуло. В аварии пострадали трое. Они доставлены в ноябрьскую городскую больницу: две женщины-пассажирки «Шевроле» с переломами, у водителя куда более серьезные травмы.

«Пациенту 56 лет, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» фельдшер станции Скорой медицинской помощи Ирина Пьянченко.

К слову, как стало известно «НОЯБРЬСК 24», водитель легковушки этим утром направлялся как раз в ЦГБ. Одна из его пассажирок должна была попасть на прием к травматологу.

Свое заключение относительно состояния проезжей части еще должны дать специалисты дорожного надзора. Однако в ГИБДД отмечают, что обстановка на дорогах в эти дни не самая благоприятная. За двое суток произошло уже 10 аварий.