06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 2

На Магистральной столкнулись две иномарки

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Есть пострадавшие

Есть пострадавшие

Сегодня утром на Магистральной столкнулись внедорожник и легковушка. Есть данные, что в ДТП пострадали сразу трое жителей города. Сейчас бригады скорой помощи передают пострадавших в руки врачей ЦГБ. На месте аварии до сих пор работают экстренные службы. Движение на Магистральной затруднено.
Что стало причиной ДТП тоже неизвестно. По словам очевидцев, внедорожник выкинуло на встречную полосу и несколько раз развернуло после столкновения с легковушкой. Однако, точные данные станут известны только после того, как инспекторы закончат работу на месте происшествия. Свое заключение о состоянии проезжей части дадут и специалисты дорожного надзора. В ГИБДД говорят, что обстановка на дорогах, в эти дни, не самая благоприятная. За двое суток произошло уже 10 ДТП.

 

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