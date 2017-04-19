На Магистральной столкнулись две иномарки

Есть пострадавшие

Сегодня утром на Магистральной столкнулись внедорожник и легковушка. Есть данные, что в ДТП пострадали сразу трое жителей города. Сейчас бригады скорой помощи передают пострадавших в руки врачей ЦГБ. На месте аварии до сих пор работают экстренные службы. Движение на Магистральной затруднено.

Что стало причиной ДТП тоже неизвестно. По словам очевидцев, внедорожник выкинуло на встречную полосу и несколько раз развернуло после столкновения с легковушкой. Однако, точные данные станут известны только после того, как инспекторы закончат работу на месте происшествия. Свое заключение о состоянии проезжей части дадут и специалисты дорожного надзора. В ГИБДД говорят, что обстановка на дорогах, в эти дни, не самая благоприятная. За двое суток произошло уже 10 ДТП.