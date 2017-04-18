На Новопортовском месторождении «прописались» песцы

Учёные обнаружили прибавление в популяции пушного зверька

Наблюдения за численностью животных в районе месторождения ученые ведут с 2014 года. За это время вблизи промысла обнаружили как минимум четыре места, где обосновались целые семейства песцов. Причем, отмечают ученые, обжитые «дома» все эти годы не пустовали, ведь песцы основательно подходят к выбору места жительства и «прописку» не меняют десятилетиями.

«Песцы спокойно выводят щенков вблизи производственных объектов. Это говорит о том, что территория является комфортной для проживания животных», – говорит заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН доктор биологических наук Михаил Головатин.

Замечены на Новопортовском месторождении и редкие птицы. На промысле гнездится кречет. Встретился ученым и целый выводок краснозобой казарки. Эта птица занесена в Красную книгу и является особо охраняемым видом.

Фото с сайта правительства ЯНАО.