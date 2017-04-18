На Ямале с должников по капремонту уже взыскали больше шести миллионов рублей

В Фонде рекомендуют не слушать интернет-«юристов»

Фонд капремонта многоквартирных домов ЯНАО опубликовал список городов с самой высокой в округе платежной дисциплиной. Так, лидером в рейтинге муниципалитетов, где горожане своевременно платят за капремонт, стал Ноябрьск. Собираемость в нашем городе – 91 процент. На втором месте Муравленко, там вовремя за капремонт платят 89 процентов жителей. Третий в списке городов-лидеров Лабытнанги – 88 процентов. На четвертом месте Салехард с показателем в 86 процентов.

При этом, по данным Фонда, в основном ямальцы стараются вовремя платить взносы. Сбивают с толку советы из Интернета. Подробные «инструкции» были особенно популярны в первый год работы окружной программы. Эти вредные советы можно встретить в Сети и сегодня.

«Неуплата взносов ведет к образованию задолженности, начислению пени и претензионной работе со стороны некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЯНАО». На сегодня вынесено около тысячи судебных решений, взыскано в принудительном порядке более шести миллионов рублей», – отмечают в ведомстве.

При этом руководитель фонда Андрей Касьяненко заявил, что все деньги, полученные от граждан, идут исключительно на ремонт домов. Использовать перечисленные собственниками средства на иные цели, в том числе и оплату труда сотрудников фонда, запрещено, подчеркнул он.