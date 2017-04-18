Жители Ноябрьска не должны платить за переработку мусора

Такого мнения придерживаются окружные власти

В Ноябрьске продолжают работать депутаты Законодательного Собрания ЯНАО. Сегодня на заседании в городской администрации они обсудили уже наболевший для жителей Ноябрьска вопрос – расходы по утилизации мусора. В апреле в платежках горожан появилась новая графа: теперь собственники должны платить не только за вывоз отходов на полигон, но и за их дальнейшую утилизацию.

Суммы в квитанциях небольшие, но система расчета вызывает массу споров. Так, сегодня итоговую сумму начисляют исходя из площади квартиры. При этом, сколько человек в ней проживают, не имеет никакого значения. Выходит, тот, кто живет один в квартире площадью 70 «квадратов», будет платить больше, чем, к примеру, пятеро на тридцати.

Заместитель губернатора Ямала Сергей Карасев склоняется к тому, что перекладывать на плечи собственников бремя по оплате переработки мусора не совсем правильно.

«Владельцем мусора является гражданин, соответственно, расходы, связанные с ликвидацией вреда, который наносится отходами, вполне логично возложить на гражданина. Но при этом деятельность, связанная с переработкой мусора, – это бизнес. И оплачивать ее граждане не должны», – подчеркнул Карасев.

Напомним, накануне депутаты Заксобрания побывали на мини-заводе по утилизации мусора. В марте его запустила фирма из Тарко-Сале «Инновационные технологии». Она же в ноябре выиграла тендер на обслуживание полигона отходов, что не устроило местный союз предпринимателей. Они подали в ямальскую прокуратуру коллективную жалобу с просьбой разобраться, на каком основании были подняты тарифы и почему фирма работает, не имея лицензии. На эти вопросы в эксклюзивном интервью нашему телеканалу ответил сам руководитель «Инновационных технологий» Сергей Шевченко. Он подтвердил, что фирма неоднократно становилась объектом прокурорских проверок.

«В этом году у нас было уже несколько проверок, все вопросы касались отсутствия лицензии. Мы имеем полное право осуществлять хранение отходов в течение 11 месяцев. Объект мы получили в ноябре, процедура лицензирования занимает время. Срок истечет 23 апреля, я думаю, что в ближайшие дни у нас появится свидетельство. По крайней мере, никаких предпосылок отказать нам в оформлении этого документа нет», – заявил Сергей Шевченко.