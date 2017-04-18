«Солнечному кругу» помогли заплатить по счетам

Горожане пожертвовали десять тысяч рублей

Частично погасить долг по «коммуналке» общественной организации «Солнечный круг» помогли жители города. Ноябрьцы пожертвовали около десяти тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы погасить долг за март и даже внести небольшой аванс за апрель.

«Откликнулось очень много жителей нашего города. Переводить стали еще в пятницу, 14 апреля. За день получилось больше семи тысяч. Я сразу поехала заплатила, и спустя буквально несколько минут еще полторы тысячи перевели. Мы все благодарны за помощь, огромное спасибо тем, кто откликнулся», – рассказывает председатель общественной организации Ирина Лисовская.

Помогли «Солнечному кругу» не только деньгами. Воспитанникам общественной организации привезли альбомы и раскраски. Откликнулись те, кто готов поработать волонтером.

Напомним, о трудной ситуации, в которой оказались общественники, «НОЯБРЬСК 24» рассказал в минувший четверг, 13 апреля. Еще в январе у общественников, которые «живут» за счет грантовой поддержки, закончились деньги. Накопился долг. К моменту, когда материал вышел в эфир, сумма составляла около 20 тысяч рублей.