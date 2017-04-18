Жители Ноябрьска заметили ещё один «оголённый» люк

Яму заботливо прикрыли досками

Фотопортрет очередной ловушки прислали в редакцию «НОЯБРЬСК 24» телезрители. Это люк рядом с домом 27/1 на улице Советской. Прикрытый деревянным щитом, он уже стал и местом последнего пристанища для мусорных пакетов. Нам удалось связаться с представителями «Энерго-Газ-Ноябрьска». Там рассказали, что на место сегодня уже выезжали специалисты. Обследование канализационных колодцев проводят регулярно, но в городе их свыше шести тысяч. За день все не обойти.



«Этот люк не канализационный, это колодец связи. Их ресурсоснабжающая компания не обслуживает. В любом случае, если жители заметили открытый колодец, нужно в обязательном порядке сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу. Они передадут данные ответственным специалистам, и меры буду приняты», – рассказали в «ЭГН».

Напомним, несколько дней назад один из жителей города получил травмы, провалившись в канализационный колодец. Это произошло вечером 14 апреля во дворе жилого дома № 30а на ул. Высоцкого. По всей вероятности, крышка люка была закрыта неплотно, и горожанин угодил туда одной ногой. Без помощи спасателей выбраться мужчина не смог. К слову, в «Ямалспасе» журналистам «НОЯБРЬСК 24» рассказали, что колодец довольно глубокий, навскидку метров пять, и если бы мужчина провалился в него полностью, травмы были бы куда серьезнее.