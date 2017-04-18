Плывем! Жители Ноябрьска скидываются на очистку дворов и запасаются «болотниками»

Жители Ноябрьска спасаются от весенней распутицы. Соцсети завалены фотографиями их разных концов города. А вот проблема у авторов фото одна – талый снег, лужи и отсутствие возможности нормально передвигаться в собственном дворе. Причем как на машине, так и пешком. Фотоподборка самых «мокрых» мест города в материале «НОЯБРЬСК 24».

Многие уже не ждут помощи от управляющих компаний. Жители домов в складчину нанимают трактор, чтобы почистить двор.

«Боимся утонуть, – пишет в редакцию «НОЯБРЬСК 24» Ольга, жительница дома 105 по проспекту Мира. – Вчера собрали по 300 рублей, чтобы почистить двор самостоятельно, «Северянку» не дождались».

Без «болотников» не могут выбраться из подъездов собственного дома жители пятиэтажки 83а на проспекте Мира. Собственно, попасть домой людям так же проблематично. Лужу здесь «подкармливает» огромная снежная куча, которая удобно разместилась под самыми окнами дома.



Огромная лужа преградила дорогу и ученикам второй школы. Родители негодуют: «Как детям пройти в школу? А особенно детям с ограниченными возможностями. Можно ведь убрать весь этот снег!» – отмечает автор анонимного сообщения.



Еще одна анонимка – из поселка УТДС. За всю зиму, уверяет автор сообщения, дорогу здесь не чистили ни разу.



А вот в Мехколонне, напротив, ситуация изменилась. Накануне один из жителей поселка выложил в Сеть видеоролик, где красочно показал масштабы снежного бедствия. Любительское видео мы показали в вечернем эфире «НОЯБРЬСК 24», и уже сегодня автор ролика сделал новый. Снег, говорит, убрали.