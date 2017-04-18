Конкурс «Красная книга глазами детей»

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизике»в рамках Года экологии, объявленного в компании «Газпром нефть», прошел конкурс «Красная книга глазами детей». Цель конкурса – привлечение внимание детей к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного отношения к природе, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышение уровня их экологической культуры. Одиннадцать работ участников из Ноябрьска, Муравленко и Мегиона были представлены на конкурсе. Юные художники уделили внимание особо охраняемым жителям планеты: коалам, тюленям, снежному барсу, нарвалу, лисам, белому журавлю.

В направлении «Живопись и графика» 1 место заняла работа «Властелины полярных просторов» Марины Степановой, 2 место – «Олени – символ Ямала» Ярослава Смелкова, 3 место разделили Анастасия Гостева за граттаж «Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым, суровым морям» и Арина Фархутдинова – за рисунок «Коала».

В направлении «Декоративно-прикладное творчество» 1 место присуждено Семёну Шульгину за работу «Стерх – белый журавль», 2 место – Андрею Семёнову за работу «Сохраним чудесный мир». Творческие задумки конкурсантов стали ярким детским призывом сохранить живой мир. Все участники конкурса были награждены дипломами, победителям вручены памятные призы.

«Конкурс подтвердил, что дети сотрудников «Ноябрьскнефтегазгеофизики» талантливы во всём и умеют удивлять. Работы ребят разноплановые и интересные, отражают их собственное отношение к окружающему миру. Это дает уверенность говорить о том, что тема экологии, сохранения природы близка и понятна нашим детям. Мы благодарим всех ребят, которые представили свои работы! Мы благодарим всех родителей, которые прислали нам шедевры своих детей!» – заявил на подведении итогов конкурса управляющий директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизики» Сергей Слюсенко.