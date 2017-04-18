Администрация оплатит строительство парковки в 8 микрорайоне

Работы начнутся летом

Парковка на 220 мест появится в 8 микрорайоне. Ее построят на улице Советской, возле домов 106, 108 и 110. Работы начнутся уже летом. Расходы на себя берет муниципалитет: строить парковку будут за счет местного бюджета.

«Фактически парковка будет расположена там же, где сегодня существует стихийная стоянка автомобилей. Эта территория будет облагорожена, кроме того, будет обустроен пешеходный тротуар», – рассказала руководитель ДМЗ Юлия Смирнова.

К тому же уже этим летом муниципалитет планирует разработать проект по строительству дороги, которая соединит промзону и улицу Советскую. Эта дорога будет проходить между восьмым и десятым микрорайонами. И там по планам тоже будет выделена территория для парковки на 400 мест и два участка под строительство гаражей.

Как отметил первый замглавы администрации Александр Боткачик, отсутствие мест для парковки – это одна из основных проблем, которые есть сегодня в новом микрорайоне.

«Мы признаем, что во время стройки были допущены определенные просчеты. Но я хочу сказать, что работа по их устранению сейчас ведется. То, что поступают жалобы на качество строительства, – это неудивительно: за такое короткое время было построено такое количество жилья. Возникли отдельные строительные недостатки. Администрация ни одно из обращений не оставит без внимания», – подчеркнул Боткачик.