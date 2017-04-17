Депутаты Заксобрания Ямала нанесли визит «Инновационным технологиям»

Делегация окружных парламентариев побывала на перерабатывающем заводе

Сегодня в Ноябрьске депутаты Заксобрания Ямала провели выездное заседание. Основной вопрос в повестке дня – экологическая безопасность и защита окружающей среды. В ходе рабочей поездки парламентарии посетили мини-завод по переработке полимеров. Здесь обычные полиэтиленовые пакеты превращаются в небольшие гранулы. Запуск завода, напомним, в Ноябрьске состоялся в марте. Это уникальный для округа объект, аналогов ему на Ямале нет.

«Мировая практика говорит, что за этим будущее. Если мы собираемся нашу планету спасти в глобальном плане. А если в микроэкономическом подходе, то это то сырье, которое может быть задействовано в оборот» – отметил первый заместитель председателя Заксобрания Ямала Виктор Казарин.

Подробнее о работе окружных депутатов журналисты «НОЯБРЬСК 24» готовы рассказать уже в ближайших выпусках новостей. К слову, ранее, окружные депутаты обсуждали вопросы сохранения и защиты окружающей среды с общественниками. Речь, в частности, шла о разработке комплекса мероприятий по экологическому воспитанию населения. Одним из таких станет ежегодная просветительская акция «Сделаем вместе». Ее участникам, а это, в основном, школьники 5-8 классов, расскажут об экологических проблемах, связанных с отходами, и о раздельном сборе и переработке мусора.