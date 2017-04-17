В Ноябрьске мужчина провалился в канализационный люк

Выбраться он смог только при помощи спасателей

Очевидцы сняли на камеру спасение мужчины из «канализационного плена». Запись сегодня оказалась в распоряжении нашей редакции. Это произошло вечером в пятницу, 14 апреля, во дворе жилого дома № 30а на ул. Высоцкого. По всей вероятности, крышка люка была закрыта неплотно, и горожанин угодил туда одной ногой. Без помощи спасателей выбраться мужчина не смог.



До прибытия экстренных служб «заложника» пытались согреть: мужчину укрыли одеялом. Как сегодня рассказали «НОЯБРЬСК 24» в Ноябрьском поисково-спасательном отряде, после того, как мужчину удалось вызволить, его передали в руки медиков «скорой помощи». Опасный участок огородили сами спасатели. К слову, в «Ямалспасе» говорят, что колодец довольно глубокий, навскидку – метров пять, и если бы мужчина провалился в него полностью, травмы были бы куда серьезнее.