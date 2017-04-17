В Ноябрьске нет «взрослой» вакцины от клещевого энцефалита

Пациентам предлагают купить её в аптеке

Прививочная кампания против клещевого энцефалита в Ноябрьске уже началась. Медики призывают не затягивать, ведь вакцину нужно поставить минимум за 45 дней до выезда в зараженную местность, чтобы выработался иммунитет. По-хорошему начинать ставить прививки нужно еще в декабре, но, отмечают в ЦГБ, еще можно успеть. Правда, вакцины для взрослых в городской больнице нет.

«Эта вакцина приобретается за счет окружных средств. Заявку мы подали еще в октябре, но когда ее привезут, мы не знаем», – рассказала «НОЯБРЬСК 24» врач-эпидемиолог Ноябрьской ЦГБ Надежда Касьянова.

В качестве варианта решения проблемы медики предлагают пациентам покупать вакцину в аптеке. Правда, здесь тоже есть один нюанс: храниться вне холодильника препарат может не больше 10 минут.

Что касается детской вакцины, то она в ЦГБ есть. Ставить прививки от энцефалита можно детям с трех лет.

Добавим, в 2016 году в ЦГБ с жалобой на укусы клещей обратились 18 человек. Опасных насекомых в город все укушенные привезли из других регионов. Случаев заражения энцефалитом выявлено не было, однако врачи рекомендуют не расслабляться. Сама по себе эта болезнь несет достаточно серьезные последствия, вплоть до инвалидности.