Для ноябрьских школьников больше нет мест в детских лагерях

Сейчас идет формирование резерва

Свободных мест в детские оздоровительные лагеря «Ямал» в Болгарии и «Смарт-Кэмп» в Крыму для ноябрьских школьников больше нет. Согласно данным окружного департамента молодежной политики и туризма, квоты в Болгарию остались для детей из Лабытнанги, Губкинского, Муравленко, Надымского, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Пуровского районов. В Крым же вообще забронировано уже 98% мест, свободные есть только для школьников из Шурышкарского района.

Как рассказали «НОЯБРЬСК 24» в Центре активного отдыха и содействия занятости детей, путевки в Крым и Болгарию разобрали за первые два дня, после того как начался прием заявок от граждан. Сейчас свободных мест нет уже ни в одно из предложенных оздоровительных учреждений. Тем не менее заявления от родителей продолжают принимать, идет формирование резерва.

Добавим, в этом году отдохнуть в оздоровительных лагерях за пределами округа смогут порядка шести тысяч ямальских детей. На выбор было предоставлено девять оздоровительных учреждений. Кроме того, летом на Ямале будут работать пять палаточных лагерей, в том числе окружной молодежный лагерь «Северные просторы», и пришкольные площадки во всех муниципалитетах.