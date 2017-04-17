06.02 Баннер справа сбоку 2

В Ноябрьске горел жилой дом. Пострадало кресло

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В Ноябрьске горел жилой дом. Пострадало кресло

Причина ЧП пока неизвестна

Сообщение на центральный пункт пожарной связи поступило поздно вечером 14 апреля. В одной из квартир жилого дома в поселке УТДС произошел пожар. На месте вызова первые пожарные подразделения были уже спустя семь минут. К этому времени из окон квартиры валил дым.
«Возгорание жильцы ликвидировали до прибытия пожарных своими силами. В результате пожара огнем повреждены кресло и стена комнаты», – сообщает пресс-служба 2 ОФПС.
Причина возгорания пока не установлена. Проводится доследственная проверка.

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