Ты – успеешь! «НОЯБРЬСК 24» продолжает раздавать «Ш» бесплатно

В выходные мы разыграем рекордное количество наклеек

Телеканал «НОЯБРЬСК 24» совместно с информационным агентством N24.RU продолжает раздавать автовладельцам бесплатные наклейки «Шипы». На этой неделе обязательные знаки получили уже 50 человек, и мы готовы подарить еще сотню!

«Акция «Шипы» от телеканала «НОЯБРЬСК 24» получила живой отклик от автовладельцев. Изначально мы планировали завершить акцию сегодня, 14 апреля, но, учитывая, что число желающих получить наклейку растет с каждым днем, было принято решение акцию продлить. «НОЯБРЬСК 24» уже привлек спонсоров, и в понедельник мы объявим имена еще сотни победителей», – рассказала менеджер отдела маркетинга Издательского дома «Благовест» Елена Головко.

Партнерами акции выступили автосалон «КИА Моторс» и страховая компания «РЕСО-гарантия».

Условия акции остаются прежними. Чтобы получить наклейку, нужно прислать сообщение с кодовым словом «Шипы» в любой из интернет-мессенджеров: Viber, WhatsApp или Telegram. Начинайте писать уже сейчас! Все, кто войдет в сотню счастливчиков, в понедельник, 17 апреля, получат ответное сообщение от редакции «НОЯБРЬСК 24».

Напомним, наш единый номер во всех интернет-мессенджерах +7-9222-88-24-88.