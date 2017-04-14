В субботу в Храме будут освещать куличи

Пасхальное богослужение начнется в ночь на воскресенье

Православные в эти дни готовятся к встрече главного праздника – Воскресения Христова. В этом году Пасха выпала на 16 апреля. Уже завтра, в субботу, в храме Архистратига Божия Михаила начнут освящать куличи. Само же пасхальное богослужение начнется ровно в полночь с субботы на воскресенье. Сначала верующие пройдут крестным ходом вокруг храма, а после начнется праздничная служба, она продлится примерно до трех часов утра. В воскресенье в 16 часов на площади Памяти ноябрьцы встретят Благодатный огонь, затем в храме состоится праздничный молебен. Добавим, в этом году верующих на территорию храмового комплекса будут пропускать только после проверки ручным металлоискателем. Не исключено, что полицейские будут проводить и досмотр вещей. Такие меры безопасности введены на время проведения пасхальных торжеств. Следить за порядком в эти дни будут не только полицейские, но и казаки, сотрудники частных охранных предприятий и Росгвардии, а также дружинники. Учитывая, что сейчас в Ноябрьске усилены меры антитеррористической безопасности, город будут патрулировать кинологи. Привлекут и группы быстрого реагирования.