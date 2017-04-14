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В Ноябрьске не торопятся создавать советы домов

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В Ноябрьске не торопятся создавать советы домов

Примеров успешного симбиоза собственников и управляющих компаний пока много

По примерным подсчетам, только в 50 процентах жилого фонда в Ноябрьске созданы Советы дома. Но реально работают эти объединения собственников далеко не везде. Зачастую, участие людей в жизни своих же собственных домов - довольно вялое. К слову, выбор совета дома – это прямая обязанность всех жителей, чьи дома обслуживают управляющие компании. Там, где работают ТСЖ этого делать не нужно. Примеров успешного сотрудничества собственников и управляющих компаний в Ноябрьске пока не много, но они есть. Совету дома под силу решать и проблемы глобального характера. Подробнее об этом в материале журналистов «НОЯБРЬСК 24» сегодня, в вечернем выпуске новостей.

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