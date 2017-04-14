Детский омбудсмен на Ямале взял под контроль уборку снега

Сроки на исполнение требований – сжатые

Управляющим компаниям Ноябрьска дали время на вывоз снежных куч со дворов. Сделать это управдомы должны не позднее 20 апреля. Соответствующее распоряжение от администрации в адрес обслуживающих компаний поступило сегодня. Это требование в муниципалитете обосновали поручением уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Виталия Орешкина.

Накануне Орешкин направил в адрес глав ямальских городов письмо с просьбой предупредить управляющие компании о том, какую опасность несут снежные горы.

«Дети, не соблюдая правила безопасности, не осознавая последствий, получают травмы различной степени тяжести, проваливаясь в снег. Возникают ситуации, опасные для жизни и здоровья ребенка», – говорится в сообщении омбудсмена.

В Вынгапуровском 22 марта несколько часов искали семилетнего ребенка. Нашел его участковый полиции. Мальчик провалился в снег головой вниз и не мог выбраться самостоятельно. А 8 апреля аналогичный случай произошел в Салехарде. Там почти сутки искали восьмилетнего мальчика, который тоже увяз в сугробе и не смог выбраться. Следственный комитет уже начал проверку по этим фактам.

Добавим, ранее аналогичное поручение управляющим компаниям дал первый заместитель главы администрации Александр Боткачик.